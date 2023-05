Poste Italiane: aumento dell'utile netto del 9,4%, ricavi +8,1%

Poste Italiane ha chiuso il primo trimestre del 2023 con un utile netto di 540 milioni, in crescita del 9,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 , a fronte di ricavi che hanno raggiunto quota 3 miliardi, con un incremento dell'8,1% sull'anno. Lo si legge in una nota dopo che il Cda ha approvato i conti trimestrali che evidenziano un Ebit del periodo in crescita dell'11,2% a 767 milioni.

Del Fante: trimestre molto solido, buon posizionamento per obiettivi 2023

"I risultati del primo trimestre sono molto solidi e offrono una visibilità significativa sulla nostra guidance per il 2023, con una solida performance finanziaria e una generazione di redditività da parte di tutte le linee di business continuando a mantenere l'attenzione sui costi". E' il commento di Matteo Del Fante, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane ai risultati del primo trimestre, chiuso con un aumento dell'utile netto del 9,4% a 540 milioni.

"I solidi risultati dell'inizio dell'anno ci posizionano molto bene per raggiungere i nostri obiettivi per il 2023. Soprattutto, siamo impegnati a ricompensare tutti i nostri stakeholder con una performance sostenibile nel 2023 e in avanti, a iniziare con il saldo del dividendo di 0,44 euro per azione che sarà pagato il 21 giugno" aggiunge l'ad. "I trend commerciali sono stati favorevoli in tutte le linee di business. I nostri clienti continuano a vedere Poste Italiane come un porto sicuro per i loro risparmi e per la maggior parte delle loro esigenze quotidiane" aggiunge Del Fante.