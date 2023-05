Premi "Principessa delle Asturie', Haruki Murakami vince quello per la letteratura

Lo scrittore giapponese Haruki Murakami è stato insignito del prestigioso Premio Principessa delle Asturie 2023 per la letteratura. Lo ha annunciato la fondazione spagnola che organizza i premi. La giuria lo ha premiato per "la singolarità della sua letteratura, la sua portata universale, la sua capacità di conciliare la tradizione giapponese e l'eredità della cultura occidentale in una narrazione ambiziosa e innovativa, che ha saputo esprimere alcuni dei grandi temi e conflitti del nostro tempo: la solitudine, l'incertezza esistenziale, la disumanizzazione nelle grandi città, il terrorismo, ma anche la cura del corpo e la riflessione sul lavoro creativo stesso".