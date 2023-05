Presentata la prima edizione del Giro Next Generation

È stato presentato questa mattina nella Sala della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Giro Next Gen, corsa in otto tappe riservata agli under 23 in programma dall'11 al 18 giugno, organizzato da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana con il Patrocinio del Ministero per lo Sport e i Giovani presieduto da Andrea Abodi e in programma dall'11 al 18 giugno. Prima edizione per le future stelle mondiali del ciclismo, che percorreranno 1050 km per un dislivello totale di 12.050 metri. Giro che rappresenta una sorta di trampolino di lancio per i giovani ciclisti che aspirano al professionismo, il direttore del Giro Mauro Vegni, che ha disegnato il percorso lungo 1050 chilometri, ha spiegato: “Quest’anno abbiamo scelto la dorsale alpina, nei prossimi ci sposteremo verso Sud”.

Anche il il ministro dello Sport e dei Giovani Abodi: "Vogliamo lanciare un messaggio di collaborazione, perché comprendiamo l’utilità dello sport per il nostro Paese e ancor più di un evento come il Giro e delle sue diverse declinazioni, dalla Next Gen alle donne. È un pezzo del patrimonio nazionale, racconta la nostra Italia e le sue bellezze. Il coinvolgimento nei giorni scorsi dei ministeri degli Affari Esteri, del Turismo e dell'Agricoltura danno questo segnale, per una collaborazione che si strutturerà in modo ancora più forte per permettere al Giro di crescere e migliorarsi anche nella competizione con altre manifestazioni come il Tour e in parte la Vuelta. Quanto alla Next Gen, è chiaro quanto sia importante: il futuro passa necessariamente da qui".