Prevenzione, allo Spallanzani screening gratuito per Hiv, sifilide ed epatite C

Screening gratuito per Hiv, sifilide ed epatite all'Istituito nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. L' iniziativa è legata alla “Settimana europea del test”, edizione primaverile. I risultati delle analisi dei cittadini che aderiranno all'iniziativa saranno disponibili in 15 minuti.

Il personale dell'ambulatorio “stanza 13” dell'Istituto sarà a disposizione, oltre che per eseguire i test, in forma gratuita ed anonima, anche per offrire counselling per la prevenzione delle epatiti e delle altre infezioni a trasmissione sessuale. L'accesso è diretto, senza bisogno di appuntamento. E' possibile sottoporsi ai test lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14; mercoledì dalle 14 alle 18; sabato dalle 9 alle 12, presso il padiglione 'Di Raimondo', ingresso posteriore.

L’INMI Spallanzani sottolinea l’importanza della prevenzione e dei benefici della diagnosi precoce di HIV, epatite e delle altre infezioni sessualmente trasmesse.

“Conoscere e prevenire è fondamentale. Una diagnosi precoce di HIV può cambiare la vita e consente di mettere subito in atto una terapia efficace" ha affermato sui social Francesco Vaia, direttore generale dell'INMI Spallanzani, in vista della Settimana Europea del Test.

“Avere una diagnosi precoce significa poter somministrare prontamente la terapia antiretrovirale e prevenire le complicanze della malattia oltre che sopprimere il virus e non trasmettere l'infezione” ha sottolineato Andrea Antinori, direttore del Dipartimento clinico e ha aggiunto: “Oggi le persone positive che sono in terapia e hanno una viremia non rilevata non trasmettono l'infezione”.