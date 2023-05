Cgil, Cisl e Uil a Potenza: "Dal governo risposte insufficienti sul lavoro"

Secondo il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, che ha giudicato "irrispettosa" la decisione di riunire l'esecutivo proprio oggi, oggi l'Italia non è più, come recita la Costituzione, una Repubblica fondata sul lavoro, ma “una Repubblica fondata sullo sfruttamento, sulla precarietà, sulla povertà e sul fatto che si può essere poveri anche lavorando”. Il governo "sta mettendo delle toppe ma serve una strategia. Non si può andare avanti a colpi di propaganda. Oggi è il momento di rilanciare con forza la mobilitazione. Le ragioni ci sono tutte e rimangono. Bisogna cambiare le politiche economiche e sociali che sono sbagliate". Landini ha spiegato di aver chiesto l'apertura di "una trattativa" anche sulla riforma fiscale. Nel metodo "abbiamo posto il tema che un confronto non può avvenire la domenica sera e la sera prima che il Consiglio dei ministri decida: è un problema anche di sostanza. E non abbiamo visto alcun testo, anche questo non è un metodo per noi accettabile. Vuol dire non riconoscere ai sindacati il ruolo che possono svolgere". Il decreto sul lavoro "allarga la precarietà, liberalizza i contratti a termine e aumenta i voucher, fa cassa sul reddito. Non è quello che serve al nostro paese e non è il metodo per affrontarlo", ha aggiunto.

Sul cuneo fiscale, cioè la differenza tra quanto costa un dipendente al datore di lavoro e quanto riceve al netto lo stesso lavoratore, Landini ha chiarito: "Siamo di fronte a un provvedimento che va nella direzione delle richieste che abbiamo fatto, un primo risultato ma è una tantum, perché non è strutturale in quanto vale per i prossimi 5 mesi, parte da luglio, non è neanche conteggiato sulla tredicesima, e stiamo parlando di un aumento di 50/60 euro al mese che si aggiungono a quelli che erano stati già ottenuti, è una misura importante ma transitoria e insufficiente per rispondere al problema della tutela del potere d'acquisto dei salari", ha concluso.