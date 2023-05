Processo Zaki, il giudice non si presenta: nuovo rinvio al 18 luglio

“ Voglio ritornare presto a Bologna”, ha continuato lo studente egiziano, "sono felice per i messaggi di sostegno dall'Italia, che mi aspetta, e non perderò la speranza".

Nuovo rinvio per Patrick Zaki. Il giudice titolare del processo non si è presentato all'udienza in programma oggi a Mansura, in Egitto, ed è stato tutto rinviato al 18 luglio . Lo ha riferito all'Ansa lo stesso Zaki al termine della brevissima udienza che si è tenuta con un sostituto.

Il comento su Twitter di Amnesty Italia: "Processo Zaki: stamattina il giudice non si è neanche presentato. Ora Patrick resta in attesa che qualcuno gli dica cosa succederà. Un'ennesima prova del disprezzo per i diritti umani da parte della magistratura egiziana".

Questa mattina, prima del rinvio dell'udienza, Patrick Zaki su Facebook aveva scritto di sperare di poter discutere la tesi di laurea a Bologna già nella prossima sessione di metà luglio. "Decima udienza, non perdiamo la speranza", ha sottolineato Patrick nel post auspicando una "fine del continuo stato di attesa. Devo discutere la mia tesi di laurea all'Università di Bologna a metà luglio, e quello è il giorno più importante per ogni studente di master in generale, e per me in particolare".

"Mi sono ritrovato nelle liste dei divieti di viaggio", ha ricordato lo studente egiziano dell'università di Bologna, aggiungendo che "è difficile per me completare i miei studi; ma con l'aiuto dell'università e della professoressa, sono riuscito a finire la maggior parte degli esami del master". "Spero che quando arriva giugno sarò a Bologna, tra i miei colleghi, a festeggiare la fine della mia tesi magistrale come una persona normale", aveva aggiunto.