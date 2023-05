Avvio in rialzo per Wall Street mentre proseguono ormai senza sosta, le trattative per evitare il primo default nella storia degli Stati Uniti e trovare un'intesa sull'innalzamento del tetto del debito. Il Dow Jones +0,48%, il Nasdaq +0,32%. Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela dopo il dato sull'inflazione salita al 7% ad aprile. Bene Francoforte +0,42%, Piatte Parigi e Milano, Londra -0,21%. Gas sotto i 32 euro, Brent si rafforza a 75,8 dollari al barile.