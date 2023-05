PSG, fuga di Messi in Arabia Saudita: scoppia il caso

Il Paris avrebbe deciso di sospendere per due settimane il campione del Mondo Lionel Messi a causa di un viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dalla società. Pugno duro dei francesi, che terranno fermo il fuoriclasse argentino per 2 settimane: secondo i media francesi sarebbe stato Luis Campos in persona a comunicare la decisione del club a Messi. Il PSG non ha gradito il volo a Riad dopo la sconfitta contro il Lorient, e dopo le ultime prestazioni dei giocatori, dopo il flop Champions.

Sembra quindi in dirittura d'arrivo l'esperienza della “Pulce” a Parigi. Gli arabi sono pronti a ricoprire d'oro il campione argentino che ha il contratto in scadenza a giugno con i transalpini. I francesi sperano di convincerlo a restare sotto la Torre Eiffel, ma anche il Barcellona lavora per il grande ritorno in blaugrana. Anche il Newcastle è interessato a Messi, ma questa sembra una pista difficile.

Parafrasando lo scrittore argentino Osvaldo Soriano “Triste solitario y final”