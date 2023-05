Psg, Mourinho e Thiago Motta in corsa per la panchina

Christophe Galtier (quasi) sicuramente non sarà più l'allenatore del Paris nella prossima stagione. La vittoria imminente in Ligue 1 non basterà al tecnico francese per guadagnarsi la conferma.

Per "L'Equipe", la ricerca del successore sarebbe già cominciata. Il sogno per il club francese sarebbe Zinedine Zidane, ma altri 4 nomi sarebbero sotto esame. Il più importante è quello di Josè Mourinho, mister della Roma e legato alla società capitolina da un altro anno di contratto, la situazione dello Special One è comunque da monitorare. Se arrivasse la chiamata del Psg, il portoghese potrebbe accettare, una sfida per vincere la prima Champions in terra di Francia. Del tecnico portoghese piace il lato grintoso e la capacità di formare un gruppo coeso, proprio per questo pare ci sia stato già un'incontro tra il club francese e l'entourage di Mou.