Pulifondali e Pulispiagge, la Rai si mobilita

“Rai Per la Sostenibilità collabora con orgoglio all’iniziativa allestita per il terzo anno dalla FISAPS, perché in comune abbiamo l’obiettivo di far crescere il rispetto per l’ambiente. E’ un tema che non si può scoprire solo quando ce lo impongono disastri come quello che in questi giorni sta sconvolgendo la vita dell’Emilia-Romagna- ha dichiarato Roberto Natale, direttore di Rai per la Sostenibilità-. E’ un’attenzione che il servizio pubblico presta ogni giorno, anche grazie alla presenza capillare sul territorio italiano attraverso la Testata Giornalistica Regionale. Il 5 giugno sarà l’occasione per ribadire, in ventuno località, questa alleanza di fatto con il mondo dello sport a più forte vocazione sociale.”

La Rai si mobilita per la ‘Giornata Mondiale dell’Ambiente’ e lo fa in collaborazione con la Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), il Corpo delle Capitanerie di Porto e Rai per la Sostenibilità ESG, Rai News 24, TgR, Rai Italia e Rai Radio 1 che seguiranno con attenzione l’evento organizzato per l’occasione dove torneranno nuovamente in azione i tesserati (subacquei, apneisti e pescatori) della Fipsas che andranno a ‘caccia’ di rifiuti sopra e sotto l’acqua tra Ancona, Arenzano (Ge), Caorle (Ve), Casamicciola Terme (Na), Castellammare del Golfo (Tp), Catania, Catanzaro Lido, Crotone, Follonica (Gr), La Spezia, Latina, Marina di Carrara (Ms), Metaponto Lido (Mt), Muggia (Ts), Ortona (Cs), Porto Corallo (Su), Rimini, Rocca San Giovanni (Ch), Salerno, San Foca (Le) e Santa Marinella (Rm). Copertoni, materiali ferrosi, reti fantasma, plastiche e rifiuti di ogni genere saranno, una volta recuperati, correttamente smaltiti dai diversi Comuni coinvolti nel progetto.