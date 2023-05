Raccontarono al mondo l'assedio di Mariupol, reporter AP vincono il Pulitzer

Proprio il mese scorso Evgeniy Maloletka aveva vinto anche il premio World Press Photo of the Year per l'immagine diventata simbolo dei bombardamenti su Mariupol nei primi giorni: i soccorritori che trasportano una donna incinta ferita attraverso le rovine di un ospedale.

Incluso quello considerato il più importante di tutti, quello per il giornalismo di servizio pubblico : il lavoro è dei suoi giornalisti ucraini Mstyslav Chernov, Evgeniy Maloletka, Vasilisa Stepanenko e Lori Hinnant , che hanno documentato l'assedio della città di Mariupol. L'altro premio è quello per per la fotografia delle breaking news e si deve ai fotografi dell'agenzia nelle prime settimane del conflitto.

La copertura della guerra in Ucraina è valsa un premio anche al New York Times, che vince il Pulitzer per l'informazione internazionale, per un'indagine di otto mesi sull'omicidio di civili ucraini nella città di Bucha, vicino Kiev.

Tra gli altri media statunitensi premiati dalla giuria c'è il Wall Street Journal, per un'indagine sui conflitti di interesse nelle agenzie federali.

Poi il Washington Post, per la copertura delle crescenti restrizioni al diritto all'aborto.

E il Los Angeles Times, per aver portato alla luce dell'opinione pubblica una conversazione tra leader politici della metropoli californiana, infarcita di commenti razzisti.

Il Post vince un premio per il lavoro del giornalista Eli Salow sulle persone colpite dalla pandemia, dalle dipendenze e dalle disuguaglianze, mentre il Los Angeles Times si aggiudica anche un altro premio, nella sezione fotografia, per un reportage su una donna incinta e senzatetto.

Tra i vincitori c'è anche AL.com, un sito di informazione dell'Alabama, a cui vanno due premi: uno per le rubriche sulla storia dello Stato dalla guerra civile a oggi, un altro per una serie di reportage sulle cattive pratiche di un corpo di polizia locale.

Il premio per l'informazione locale è stato condiviso con Anna Wolfe, giornalista del quotidiano Mississippi Today, per l'indagine sulla corruzione di un ex governatore.