Queen, trattativa da 1,1 miliardi di dollari per la vendita del catalogo

Secondo la ricostruzione dei giornali, tra i potenziali acquirenti ci sarebbe Universal Music (società con cui la stessa band aveva un contratto), oltre ad alcuni fondi d’investimento.

La trattativa, che potrebbe essere conclusa entro la fine dell’estate, non sarebbe semplice: basti pensare che in Nord America, per esempio, i master (cioè le registrazioni originali di un’opera discografica) sono in mano a Disney Music Group (Dmg) che ha un accordo di distribuzione globale con Universal Music Group. Se andasse in porto la cessione doppierebbe le cifre sborsate da Sony Music per Bruce Springsteen e da Sony Music e Universal Music per Bob Dylan.

Brian May, Roger Taylor e John Deacon, assieme al Freddie Mercury Estate, possiedono quote paritetiche della società Queen Productions Ltd che ha in mano i master del gruppo al di fuori degli Stati Uniti e del Canada. Mentre i diritti di publishing appartengono a Queen Music Ltd, altra società partecipata da May, Taylor e Deacon assieme al Freddie Mercury Estate, ma amministrata da Sony Music Publishing.

La cifra di 1,1 miliardi di dollari, dicevamo, è da capogiro, ma la musica dei Queen non ha mai smesso di essere fonte di guadagno: dai bilanci annuali dalla Queen Productions, emerge che nell’anno fiscale 2021 la società ha registrato ricavi pari a 39,19 milioni di sterline, di cui ben 38,92 provenienti dalla royalties, il compenso riconosciuto al proprietario o all’autore di un’opera.