Raccolta fondi per salvare la casa di Nina Simone: quasi 6 milioni di dollari da asta e gala

Un'asta di opere d'arte e un gala a New York hanno raccolto quasi 6 milioni di dollari per preservare e restaurare la casa d'infanzia della leggenda della musica soul e attivista per i diritti civili Nina Simone, in North Carolina. Gli eventi hanno fruttato circa 5,88 milioni di dollari, molto più dei due milioni attesi dagli organizzatori.



Quattro artisti statunitensi - Julie Mehretu, Ellen Gallagher, Rashid Johnson e Adam Pendleton - hanno acquistato la fatiscente casa rurale nel 2017 per 95.000 dollari. Da allora hanno lavorato per raccogliere fondi per trasformarla in un sito storico e culturale. L'asta online, con opere donate dalla pittrice britannica Cecily Brown e dall'artista americana Sarah Sze, è stata organizzata da Pace e Sotheby's.