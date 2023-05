Ragazza aggredita e rapita a Latina: ricercato un 31enne con precedenti, senza fissa dimora

Non si fermano le ricerche della Squadra Mobile della Questura di Latina dell'uomo che mercoledì pomeriggio, dopo aver picchiato una coppia di adolescenti, ha rapito e violentato la ragazza di 16 anni.

La sedicenne la mattina dopo è stata trovata dalle forze dell'ordine in stato di choc e con alcune ferite al volto all'interno di una microcar nei pressi della stazione dei treni, nei pressi di Latina Scalo.

L'uomo ricercato, Dragos Daniel Marcu, un romeno senza fissa dimora con diversi precedenti, è stato identificato dalla 16enne e dal ragazzo di 18 anni che era con lei, attraverso una foto segnaletica: secondo le ultime ricostruzioni, questi ultimi lo avrebbero trovato intento a drogarsi con del crack all'interno del sito dismesso dell'ex zuccherificio di via delle Industrie, ora in completo stato di abbandono e degrado, dove i due erano arrivati in microcar parcheggiando all'interno dell'area di oltre 10.000 mq.

Il trentunenne, un volto conosciuto a Latina Scalo e già noto alle forze dell'ordine per diversi precedenti, avrebbe aggredito i due giovanissimi, colpendo con un pugno al volto il diciottenne, rimasto svenuto, e costringendo la sedicenne a salire sulla microcar per poi portarla via.

I ricordi della ragazza sarebbero però confusi: dopo aver perso conoscenza, si sarebbe risvegliata in una strada di campagna tra Latina Scalo e Doganella di Ninfa, vicino al luogo dove è stata poi ritrovata ferita a un labbro. A quel punto le ricerche erano già iniziate, poichè il fidanzato, riprendendosi, era riuscito a contattare le forze dell'ordine.

I medici dell'ospedale Goretti in cui è stata portata per gli accertamenti del caso, non avrebbero trovato nessun segno di evidente abuso sessuale. La ragazza era però, oltre che sul labbro era ferita anche sul volto, segno evidente dell'aggressione.