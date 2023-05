Sedicenne violentata a Latina, arrestato il ricercato. Era nascosto in una fabbrica dismessa

Quando i poliziotti che gli davano la caccia da quattro giorni lo hanno trovato, all'interno di una ex fabbrica abbandonata a Pontenuovo, vicino Latina, dormiva.

Si è conclusa così la fuga di Dragos Daniel Marcu, 31enne romeno accusato di avere rapito e violentato mercoledì scorso nella città laziale una ragazza di 16 anni, dopo avere colpito con un pugno al volto l'amico che accompagnava la giovane.

L'uomo è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Latina vicino a Latina Scalo, tra la stazione di Latina e il territorio di Sermoneta.

Senza fissa dimora, si nascondeva all’interno dello stabilimento della Mistral, oramai in disuso, a poca distanza da dove si era consumato il fatto. Nel suo passato diversi problemi con la giustizia che lo hanno condotto a alcune condanne per furto. Ma c'è anche un caso di maltrattamenti ai danni di due donne, sue connazionali.

A indicare agli investigatori il 31enne romeno erano state le due vittime, che lo avevano riconosciuto in una foto segnaletica.

Nel pomeriggio di mercoledì 3 maggio, i due giovani, 18 anni lui e 16 lei, si erano avviati a bordo della minicar di lui verso l'area industriale abbandonata di Latina. Qui sono scesi dalla vettura e poco dopo avvicinati dall'uomo che non ha dato loro il tempo di darsi alla fuga. Colpito al volto il 18enne con un pugno, l'aggressore è salito in auto e si è allontanato con la ragazza.

Ripresa conoscenza, il giovane ha allertato la Polizia. Soltanto parecchie ore dopo la ragazza è riapparsa grazie alla localizzazione del cellulare da parte della Polizia. La 16enne era sporca di fango e con un labbro spaccato. Portata all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, la giovane ha rifiutato il ricovero. Ora le indagini cercheranno di far luce su cosa sia avvenuto e se effettivamente vi sia stata violenza sessuale.

"L'arresto del presunto autore di una violenza sessuale è una buona notizia. Si tratta di un risultato non scontato che restituisce serenità al territorio. Alla vittima dell'aggressione la mia solidarietà e vicinanza - ha detto Luisa Regimenti, assessora della regione Lazio al Personale, Sicurezza urbana, Polizia locale ed Enti locali. Va sottolineato - continua Regimenti - che ancora una volta emerge il collegamento tra degrado urbano e criminalità, con il presunto aggressore che si nascondeva in una fabbrica dismessa divenuta terra di nessuno. La prevenzione del crimine passa per una lotta senza quartiere a degrado e incuria e su questo dobbiamo lavorare con Comuni ed Enti locali".