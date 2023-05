Una turista italiana di 58 anni è rimasta ferita da un proiettile che l'ha colpita ieri sera mentre si trovava nel suo camper in Corsica, a Casanova, vicino a Corte.

Secondo quanto si apprende dalla procura locale, il veicolo, nel quale si trovava con il marito, che non è stato ferito, è stato raggiunto da diversi colpi. La donna si trova in ospedale per una grave ferita all'addome ma non è in pericolo di vita.