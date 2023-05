Rai per la Giornata della legalità: "L'esempio di Falcone e Borsellino sia un bene comune"

"Abbiamo un debito di riconoscenza verso chi, come Falcone e Borsellino, ha lottato con determinazione e fermezza contro la mafia e ha sacrificato la propria vita in nome della legalità. Il servizio pubblico ha il compito di coltivarne la memoria, per tutti i cittadini e in particolare per le giovani generazioni. Questo è lo spirito con cui Rai, in un palinsesto che attraversa tutte le piattaforme, vuole onorare la Giornata della Legalità". Così la presidente Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio spiegano l'impegno Rai nella Giornata della legalità per commemorare le vittime di tutte le mafie, in ricordo delle stragi di Capaci e di via D'Amelio nel 1992 dove persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

"Per il servizio pubblico - proseguono Soldi e Sergio - si tratta di un'occasione per ribadire quanto l'esempio lasciato da Falcone e Borsellino e dalle altre vittime della lotta alla mafia siano un bene comune da custodire gelosamente e un esempio indelebile".

Con un palinsesto dedicato su reti, testate e web, la programmazione si è aperta Rai 1, ieri lunedì 22 maggio, con Bruno Vespa che ha intervistato Rosaria Costa e Tina Montinaro, vedove di due degli agenti della scorta di Falcone, ospiti a “Cinque minuti”, alle 20.30. Alle 23.25 lo speciale “Vittime collaterali – Lotta alla mafia”, condotto da Emma D’Aquino.

Oggi, martedì 23 maggio, Tgunomattina, in onda alle 6.30, si è collegato con Capaci per la deposizione della corona sul luogo della strage. Alle 9.05, a “Uno Mattina”, ha parlato Angelo Corbo, il poliziotto della scorta sopravvissuto all’attentato di Capaci. Alle 9.50, “Storie italiane” ha proposto approfondimenti legati al tema della Giornata. Alle 10.30 la diretta a cura del Tg1 dal titolo “Palermo Giornata della Legalità”, condotta da Elisa Anzaldo. Alle 10.05 “La vita in diretta” ha seguito la Cerimonia presso l’Albero Falcone in Via Notarbartolo a Palermo.

Nel corso della giornata spazio alla ricorrenza anche su Rai 2 con Tg2 Italia alle 10 e con “I fatti vostri” alle 11.10, Su Rai 3 “Agorà”, alle 8, e a “Tg 3 – Fuori Tg” alle 12.25. Alle 13.15 “Passato e Presente” con una puntata dedicata al coraggio di Falcone e Borsellino; alle 16 c’è il documentario “La prima donna che”, alle 16.10 in prima tv il documentario d’animazione “Tufo” (in replica domenica 28 maggio alle 17.15 su Rai Gulp).

Venerdì 26 maggio, alle 21.20, andrà in onda il film di Marco Bellocchio “Il traditore”, con Pierfrancesco Favino, che racconta la storia del pentito Buscetta.

Anche le testate, oltre al racconto delle cerimonie ufficiali, dedicano ampi spazi informativi alla ricorrenza nelle varie edizioni dei Tg, dei Gr e su RaiNews.it. Da segnalare, alle 24 su Rai 3, Tg3 Linea Notte interamente dedicato all’anniversario e il servizio della Tgr Puglia che ricorda una vittima pugliese, Antonino Montinaro, agente di scorta di Falcone.

Su Rai Storia, “Il giorno e la Storia” sulla strage di Capaci alle 00.10 di oggi, martedì 23 maggio, con repliche successive.