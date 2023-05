Ranking Atp: Alcaraz torna n.1 seguito da Medvedev, Sinner è il numero 8

Carlos Alcaraz è tornato numero 1, nonostante la sconfitta agli internazionali d'Italia al terzo turno. Lo spagnolo con 6.815 punti è sul gradino più alto del mondo seguito dal nuovo re di Roma, Daniil Medvedev, salito alla posizione numero 2 con 6.330 punti. La classifica ATP, che si basa sui piazzamenti delle ultime 52 settimane, si fa sempre più serrata. Novak Djokovic, che si era presentato al Foro come numero uno, scende non di uno ma di ben due gradini. Ora a Roland Garros Alcaraz perderà 360 punti, come Djokovic, bottino dei quarti di finale di un anno fa, il vantaggio di Alcaraz su Medvedev alla vigilia del Roland Garros è di 305 punti.

Guadagna una posizione anche Holger Rune, che migliora il best ranking al numero 6. Il danese, che un anno fa a Roma perdeva al primo turno delle qualificazioni, si trova a 400 punti dall'ingresso in Top 5. Si conferma in ottava posizione Jannik Sinner, il migliore degli azzurri.