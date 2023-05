Rapporti Ue-Cina. Borrell: "Più vicini a Usa, ma trattiamo con Pechino a modo nostro"

Prima di tutto la guerra in Ucraina, ma non solo. Agli State of the Union 2023 organizzati a Firenze, tra leader e esperti internazionali, c'è anche Josep Borrell.

Aumento della propria capacità di difesa e di produzione industriale, "adeguata per un tempo di pace ma non per la guerra". E' tra gli obiettivi proposti dall'Alto funzionario per la Politica estera. I 500 milioni di euro appena stanziati per aumentare la produzione delle munizioni sono un buon segnale, ma "non una svolta", ha affermato.

Soprattutto perché "Putin continua a portare avanti questa guerra e se non sosteniamo l'Ucraina, il paese cadrà. È chiaro che preferiremmo spendere questo denaro per altro, per i nostri i cittadini, per le spese nei servizi del sociale, ma non abbiamo scelta", ha sottolineato il funzionario europeo rivolgendosi anche al discorso del sindaco Dario Nardella.

Fondamentale è considerare i rapporti diplomatici con Usa e Cina in un'ottica di autonomia europea. "Noi europei dobbiamo avere il nostro modo di rapportarci con Cina, anche se siamo più vicini agli Usa". Parole che arrivano dopo le critiche ad Emmanuel Macron per il suo appello a non essere vassalli degli Stati Uniti, concetto esposto chiaramente dal presidente francese nelle interviste a Les Echos e Politico.eu. "Macron credo volesse dire che un'alleanza deve essere equilibrata tra i suoi membri: se è troppo squilibrata, non è un'alleanza. E che dobbiamo mantenere le nostre capacità per avere una strategia globale autonoma".

La Cina - spiega - è "un partner economico ma anche un concorrente ed un rivale" dell'Ue e non può essere considerata una minaccia alla sicurezza europea come la Russia. E pure “gli Usa sono un concorrente, sul piano economico”.