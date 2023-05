Riforme, Calderoli: "Le opposizioni facciano proposte e correzioni, ma no diritto di veto"

"Autonomia e presidenzialismo avanti tutta. Io sono il più convinto sostenitore di entrambe le riforme". Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, intervistato dal Corriere della Sera, si prepara a una settimana importante: domani si insedia il Comitato tecnico scientifico sui livelli di prestazione (Clep) presieduto da Sabino Cassese, mentre la premier Giorgia Meloni incontrerà a Montecitorio le forze politiche, avviando il confronto con le opposizioni sulle riforme. "La sinistra e Conte - dice Calderoli - dovrebbero prendere atto che hanno perso le elezioni. Però, diversamente da quello che è accaduto in passato — quando loro facevano tutto senza coinvolgere le opposizioni — questa volta qualcuno chiede il loro coinvolgimento su riforme che riguardano la vita del Paese e dei cittadini. Se il loro ruolo vuole essere esercitato soltanto come diritto di veto, non ce l'hanno. Io suggerisco loro di fare proposte e correzioni. Se hanno maturato il lutto, bene. Se no, se ne riparla tra 5 anni".

E ricorda il ministro: "Schlein era la vicepresidente di una Regione, l'Emilia-Romagna, che ha chiesto l'autonomia non solo sottoscrivendo con Gentiloni la pre-intesa su 5 materie. Ma ha fatto anche un'altra proposta, Conte premier, in cui ne chiedeva 16. Sono le incoerenze..".

Quanto all'istituzione di una Commissione bicamerale Calderoli ha spiegato: "Se ci fosse una vera disponibilità dell’opposizione a discutere di riforme, di presidenzialismo, è una possibilità che io stesso sposerei. Ma viste le esperienze del passato, non sono poi così ottimista: nessuna ha mai prodotto risultati. Alla luce delle risposte e che verranno date dall’opposizione, si potrà decidere se c’è uno spazio oppure no".

Sui tempi il ministro precisa: "Io non voglio assolutamente comprimere i tempi" del percorso della riforma in Senato, "voglio che ci sia la discussione più ampia possibile, il mio obiettivo è realizzare il miglior risultato finale. Nel momento in cui si dovesse verificare che gli strumenti parlamentari sono volti solo all'ostruzionismo, saremo costretti ad andare per la nostra strada. Ma non è assolutamente quello che voglio. Mi si dica dove il testo è sbagliato, nel caso, e dove correggerlo", ha concluso.