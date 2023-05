Riforme, Meloni incontra le opposizioni. La segreteria Pd: "Il premierato non è una priorità"

Il cantiere è aperto. Maggioranza e opposizioni esprimono buoni propositi e disponibilità al confronto. Ma il percorso delle riforme costituzionali è complesso e la strada, per ora, tutta in salita “Voglio fare una riforma ampiamente condivisa ma la faccio perché ho avuto il mandato dagli italiani e tengo fede a quel mandato: voglio dire basta ai governi costruiti in laboratorio, dentro il Palazzo”. Dal palco di Ancona, Giorgia Meloni ribadisce la sua ferma determinazione ad andare sino in fondo nella partita. "La priorità - sottolinea - è legare chi governa al consenso popolare, garantire un rapporto diretto tra i cittadini e quello che fa il governo, e garantire stabilità", ma "non accetto atteggiamenti 'aventiniani' o dilatori. Faccio quello che devo fare". La presidente del Consiglio non intende accettare veti, insomma. Le riforme si faranno, con o senza il contributo della minoranza, è il messaggio che lancia. Parole forti in vista del confronto tra governo e opposizioni che si avvia oggi a Montecitorio.

Una linea decisionista ribadita anche da alcuni ministri. Il titolare dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, la spiega così: "Siamo disponibili al confronto, se ci fosse di fronte un 'niet', una contrapposizione preventiva, chiaramente dovremmo andare avanti da soli", mentre il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli , dalle colonne delle Corriere della Sera , dichiara che le opposizioni “sono invitate a fare proposte e correzioni ma non hanno il diritto di veto”.

Una strategia, però, quella di andare avanti comunque, che lascia perplessa Forza Italia, più favorevole a raggiungere in ogni caso un'intesa bipartisan. Il vicepremier, Antonio Tajani: "Per quanto riguarda le riforme - osserva il coordinatore nazionale azzurro - vogliamo ascoltare le proposte delle opposizioni: si devono scrivere insieme. Siamo pronti a lavorare in Parlamento per garantire più stabilità in Italia perché questo significa essere più credibili". I eri il ministro degli Esteri a Mezz'ora in più su Rai3 ha detto, inoltre, che il premierato sarebbe la soluzione migliore per l'Italia , per garantire stabilità, e anche che non sarà escluso il ricorso al referendum.

Il calendario degli incontri di Giorgia Meloni con le opposizioni

Alle 12.30 con il primo confronto, quello con la componente +Europa

Alle 13 sarà la volta del Gruppo per le Autonomie e componente Minoranze linguistiche

Alle 13.45 toccherà al Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra

Alle 15.30 Meloni e la delegazione di governo vedranno il Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe

Alle 17 toccherà al Gruppo Movimento Cinque Stelle

Alle 18.30 toccherà al Gruppo del Partito Democratico.

Quello di oggi sarà il primo vero faccia a faccia tra la presidente del Consiglio e la segretaria dem Elly Schlein. Agli incontri partecipano anche i vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il costituzionalista Francesco Saverio Marini.

Il presidenzialismo alla francese è da tempo uno dei punti programmatici di FdI e del centrodestra, ma la stessa Meloni non ha mai chiuso alla possibilità di valutare, nell'ambito del confronto politico, anche altre strade, tra cui il premierato. Ipotesi che potrebbe trovare la 'sponda' dei centristi di Azione e Italia viva. Un primo confronto con le forze di minoranza è già stato condotto dalla ministra Casellati, che ha anche annunciato la presentazione di un testo entro l'estate.

Le proposte dei partiti

Pd: I dem andranno all'incontro con una proposta che parte da alcuni punti fermi: no all'elezione diretta del presidente del Consiglio e, men che meno, del presidente della Repubblica. Apertura, invece, all'ipotesi di cancellierato, con un pacchetto di norme che comprende anche la sfiducia costruttiva. Alla riunione - è emerso ieri al termine di un vertice fra la segretaria Elly Schlein e i componenti delle commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato - il Pd si presenterà con una predisposizione al confronto sempre che dal governo - è stato fatto notare - ci sia una disponibilità non solo di facciata a lavorare assieme. "Ci confronteremo sui temi e porteremo una posizione ma la convocazione non sia un modo per distrarre l'attenzione sui temi che interessano le persone e le necessità del Paese: lavoro, sanità, Pnrr".

M5s: anche i pentastellati hanno risposto sì alla 'chiamata' di Meloni e Giuseppe Conte, che sarà presente all'incontro, avvisa che "se per il Governo è prendere o lasciare il suo progetto, che peraltro ha già annunciato e che mi sembra molto avventuroso, allora è il governo che rompe il dialogo". "Noi abbiamo delle ottime proposte utili per migliorare l'assetto costituzionale. Parlare di Aventino è fuori luogo", aggiunge replicando alle parole di ieri di Antonio Tajani. "Il problema è cosa ci dirà il governo, se parliamo di una prospettiva di riforme costituzionali, che va al di là delle logiche di parte, il M5s guarda sempre agli interessi della comunità nazionale".

+ Europa: il segretario Riccardo Magi conferma il sì "a interventi che aumentino la stabilità dei governi, senza stravolgere la nostra Costituzione. Il governo però - aggiunge - abbandoni la retorica del 'presidenzialismo o morte'".

Azione - Italia viva: Sindaco d'Italia e superamento del Bicameralismo perfetto. Carlo Calenda e Matteo Renzi (che chiede anche l'abolizione del Cnel) ribadiscono le proposte che porteranno al tavolo. "Siamo d'accordo sull'idea del premierato e sull'idea di superare un bicameralismo che non funziona più. Sul presidenzialismo non siamo d'accordo", spiega il leader di Azione che sul monocameralismo specifica: "Sono per l'abolizione della Camera".

Alleanza Verdi e Sinistra: il segretario nazionale, Nicola Fratoianni, e Peppe De Cristofaro si dicono contrari a "misure che rafforzino l'esecutivo a scapito della qualità della nostra democrazia. Andremo all'incontro rimanendo fortemente critici sia con l'impostazione, questa non è materia governativa ma parlamentare, che con le proposte della destra che mirano a spostare il potere verso l'esecutivo ai danni del Parlamento. Ma soprattutto non siamo disponibili a riforme che mettano in mora il ruolo del presidente della Repubblica, unico garante dell'unità d'Italia, o che spacchino il paese come la scellerata autonomia differenziata di Calderoli", afferma il capogruppo al Senato.