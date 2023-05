Riforme, dalla segreteria PD: "Premierato non è priorità". Domani Meloni incontra le opposizioni

Il presidenzialismo (o il premierato), ma anche l'autonomia differenziata, il ripristino delle Province, i poteri di Roma Capitale e la modifica della legge elettorale dei grandi Comuni, con l'eliminazione del ballottaggio. Sono queste le grandi riforme costituzionali che il governo vorrebbe varare. La prima in particolare è un cavallo di battaglia della campagna elettorale per i partiti di maggioranza, dunque il governo Meloni vuole metterla in cantiere al più presto.

Non sarà facile arrivare a soluzioni condivise, non solo perché i numeri non sono scontati (servono ⅔ del Parlamento per cambiare la Costituzione e evitare il referendum popolare), ma anche perché politicamente sarebbe opportuno trovare una larghissima intesa per mettere mano alla nostra Carta di riferimento. Ed è per questo motivo che la presidente Meloni sta iniziando un percorso di condivisione con le opposizioni e domani si incontreranno alla Camera dei Deputati nella Biblioteca del Presidente .

Stamane alle 8, in modalità online, si è riunita la segreteria del Partito Democratico. La segretaria poi ha incontrato i membri dem che siedono nelle commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato. Quel che è emerso, che già era stato detto ai giornalisti dalla segretaria nella piazza di Bologna con i sindacati, è che l'incontro di domani con Meloni sarà solo “l'ennesimo tentativo della maggioranza di alzare una coltre fumogena attorno ai veri problemi interni alla coalizione di governo ed evitare di affrontare le vere priorità del Paese, dal Pnrr alla sanità al lavoro”. Ma il PD sarebbe disponibile ad “aprire” a ipotesi di elezione diretta del capo del governo? Secondo indiscrezioni delle agenzie di stampa sarebbe emerso un “no secco” dalla segreteria riunita oggi, ma Schlein avrebbe chiesto a tutti riserbo per darle la possibilità di chiarire personalmente, nelle prossime ore, la posizione del partito.

Dai vertici del Governo sono arrivati in queste ore segnali di fughe in avanti, ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mezz'ora in più su Rai3 ha detto chiaramente che il premierato sarebbe la soluzione migliore per l'Italia , per garantire stabilità, e che non sarà escluso il ricorso al referendum. Oggi il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli , dalle colonne delle Corriere della Sera , ha ribadito che le opposizioni “sono invitate a fare proposte e correzioni ma non hanno il diritto di veto”.

Il calendario degli incontri di Giorgia Meloni con le opposizioni

Alle 12.30 con il primo confronto, quello con la componente +Europa

Alle 13 sarà la volta del Gruppo per le Autonomie e componente Minoranze linguistiche

Alle 13.45 toccherà al Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra

Alle 15.30 Meloni e la delegazione di governo vedranno il Gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe

Alle 17 toccherà al Gruppo Movimento Cinque Stelle

Alle 18.30 toccherà al Gruppo del Partito Democratico.

Quello di domani sarà il primo vero faccia a faccia tra la presidente del Consiglio e la segretaria dem Elly Schlein. Considerando che non è prevista la presenza del ministro Calderoli, si può dedurre che non si parlerà di autonomia differenziata, e che probabilmente sul tavolo ci saranno i temi legati all'elezione diretta del capo del governo.