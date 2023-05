Ritiro illustre al Giro, Remco Evenepoel risultato positivo al Covid. Il regolamento cosa prevede?

La Uci ( Unione Ciclistica Internazionale ) e RCS, società organizzatrice del Giro, non hanno diramato direttive anticovid. I test antigenici sui corridori vengono effettuati in totale autonomia dalle squadre, a tutela della salute e dell’integrità fisica dei corridori. Anche se il Covid, è stato declassato, comunque per gli atleti c'è sempre un rischio salute, dovuto principalmente a problematiche respiratorie e qualche volta cardiache in chi viene infettato. Spesso le conseguenze possono inficiare sull’intera stagione di un atleta e di una squadra. I team quindi possono decidere in maniera autonoma come comportarsi in caso di positività

Non c’è obbligo di comunicazione all'organizzazione del Giro tantomeno all'UCI. Infatti in questa prima parte di Giro, ci sono stati casi di Covid che non sono stati comunicati e per i quali, gli staff medici delle squadre hanno deciso di non prendere provvedimenti. Dunque è stata La Soudal-QuickStep che ha valutato la situazione rischiosa e di conseguenza ha deciso di preservare l’integrità fisica della maglia rosa, Evenepoel fuori.