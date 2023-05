Roland Garros 2023, si inizia: l'Italia debutta con Musetti e Camila Giorgi

Tabelloni maschili e femminili sorteggiati per l'edizione 2023 del torneo per antonomasia sulla terra rossa. Aumento del montepremi al Roland Garros con un +12,3% rispetto allo scorso anno per un totale di 49,6 milioni di euro. Il vincitore del torneo incasserà da questa edizione 2023, 2,3 milioni di euro, stesso trattamento riservato alle tenniste. Si inizia domenica 28 maggio, i pezzi da novanta ci saranno, l'azzurro Sinner uscito malconcio dagli Internazionali romani, Djokovic e Alcaraz, tornato n.1. L'altoatesino è riuscito a evitare Djokovic e Alcaraz, che sulla carta dovrebbero giocarsi lo scettro lasciato vacante da Rafa Nadal. Dopo le qualificazioni che hanno portato i nostri Zeppieri e Vavassori nel tabellone principale, anche il francese Pouille è riuscito a qualificarsi, il tennista francese ha superato brillantemente due turni di qualificazione, davanti a un pubblico caloroso, dopo aver attraversato un periodo buio fatto di alcol e depressione.

Ma in questa stagione il più vittorioso è stato Medvedev, con 39 vittorie il russo è, non a caso il n°1 della Race e con la vittoria a Roma ha cambiato le sue prospettive. Il dato importante per il russo, che non ha mai prediletto la terra, è il 10-2 proprio su questa superfice. Miami e Roma, due tornei Master 1000, due vittorie. Quest'anno tutti dovranno fare i conti con Medvedev, Il fatto che sarà testa di serie n°2 del tabellone, poi, significa avere la certezza di evitare Carlos Alcaraz. E anche questa è una notizia. Il russo viene da un'inizio stagione straordinario, oltre a Miami e Roma, ha vinto Qatar Open, Rotterdam Open, Dubai Open. Anche se non al top della forma fisica, lo spagnolo Carlos Alcaraz ha alzato tre trofei: Come Medvedev si presenta a Parigi con due titoli 1000 in bacheca, Indian Wells e Madrid, a cui si aggiunge il successo nel 500 di Barcellona, le statistiche sembrano spingerci ancor di più verso il campione spagnolo.