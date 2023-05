Roland Garros, esordio vincente per Djokovic, il serbo si impone su Kovacevic 6-3 6-2 7-6

Esordio positivo per Novak Djokovic al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il tennista serbo, numero 3 del mondo e del seeding, ha battuto l'americano Aleksandar Kovacevic , numero 114 Atp, in tre set con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6. Prossimo avversario di Djokovic, al secondo turno, sarà Marton Fucsovics.

Tra gli altri big passano il turno Cameron Norrie (14), che ha battuto il francese Benoit Paire per 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-4.Vittorie anche per Diego Schwartzman sullo spagnolo Zapata Miralles (32) per 1-6, 6-7 (5), 6-2, 6-0, 6-4. Passa pure Denis Shapovalov (26), il canadese ha battuto l'americano Brandon Nakashima per 6-4, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3. Infine Roberto Bautista Agut (19) ha sconfitto il cinese Yibing Wu per 7-6 (4), 6-1, 6-1. Non ce l'ha fatta la nostra azzurra Trevisan, che si arrende alla più forte Svitolina 6-2 6-2.