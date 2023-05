Roma e Fiorentina, in Europa e Conference League chiudono il 'triplete' delle italiane

Tre squadre italiane sono approdate nelle finali delle Coppe europee: Inter, Roma e Fiorentina. È la quinta volta che accade e l'ultima risale alla stagione 1993-94, quando le Coppe europee avevano ancora nomi e partecipanti diversi. Quell'anno il Milan vinse la finale di Coppa dei Campioni contro il Barcellona, l'Inter quella di Coppa Uefa contro il Salisburgo mentre il Parma non ce la fece contro l'Arsenal nella coppa delle coppe, una tripletta mancata per pochissimo.

L'unica tripletta europea delle italiane risale invece al 1989/90 quando i rossoneri del Milan vinsero la Coppa dei Campioni, la Juve la Coppa Uefa e la Sampdoria la Coppa delle Coppe. I campioni del Milan di Sacchi si riconfermarono sul tetto d'Europa sconfiggendo il Benfica di Eriksson con un gol dell'olandese Rijkaard; i doriani si presero la rivincita dell'anno prima battendo a Goteborg l'Anderlecht con doppietta di Vialli nei tempi supplementari. Nella doppia finale di Coppa Uefa, la Juve di Zoff piegò la Fiorentina: vittoria a Torino per 3-1 e 0-0 nel ritorno giocato ad Avellino, finale tutta italiana.

Tre finaliste italiane anche nel 1988-89, Milan in finale di Coppa dei Campioni contro lo Steaua Bucarest, Napoli in finale di Coppa Uefa contro lo Stoccarda e Sampdoria in finale di Coppa delle Coppe, l'unica sconfitta contro il Barcellona.

Nel 1992-93, Milan sconfitto in finale di Coppa dei Campioni dal Marsiglia, Juventus vincitrice della Coppa Uefa contro il Borussia Dortmund e Parma della Coppa delle Coppe contro l'Anversa.