"Romagna mia" intonata dai tifosi della Pallacanestro Forlì

Sta diventando l'inno della riscossa, della ripartenza per una terra devastata dalle alluvioni. La cantano i volontari impegnati a spalare il fango nelle strade delle città invase dai fiumi esondati. L'hanno cantata anche i tifosi della Pallacanestro Forlì, che si sono radunati nel cinema di Forlimpopoli per seguire la loro squadra impegnati nei playoff del campionato di A2.

Dopo aver vinto Gara1 in casa, in teoria la squadra romagnola avrebbe dovuto giocare sul suo parquet anche Gara2, ma il palazzetto dello sport di Forlì è diventato un centro della Protezione Civile. E così la serie si è spostata in trasferta a Chiusi e la società romagnola ha invitato i tifosi a seguire la partita sul maxischermo.

E poco prima della “palla a due” si è alzato il canto dalla platea (per la cronaca, Forlì ha poi vinto 73-60)