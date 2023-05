Russia: rinvenuto il più antico timbro della massoneria: ha 321 anni

Il ritrovamento sul territorio russo di quello che sarebbe il più antico timbro della massoneria dimostra che i massoni sono arrivati nell’Impero Russo molto prima della costruzione di San Pietroburgo, la capitale dell’Impero.

Questo manufatto si trova a Kaliningrad e risale al 1702. Raffigura triangoli e bussole e lo usavano nella corporazione dei liberi muratori di Königsberg, ora Kaliningrad.

Il sigillo fu ritrovato in un vecchio cimitero tedesco nel 1991. Da allora, è sempre stato custodito in casa di uno degli abitanti della città. Ma di recente, degli studiosi l'hanno sottoposto a una serie di nuovi esami e avrebbero certificato che si tratta di una rarità. Dopotutto, in precedenza si credeva che non ci fossero massoni in Prussia fino al 1746.