Ryanair, ordine "monstre" per la Boeing: 300 737-Max entro il 2033 al prezzo di 36 miliardi di euro

A un anno dalla fine delle ultime restrizioni sui viaggi imposte dall'emergenza Covid, il traffico aereo mondiale, che già mostra significativi segnali di ripresa, aggiunge un importante booster nel roboante cammino verso il raggiungimento, e poi il superamento, dei livelli precedenti la pandemia: la Ryanair, compagnia irlandese e colosso globale del low-cost con sede principale a Dublino, ha dato seguito ad un ordine monstre di ben 300 Boeing 737 Max, per un valore di oltre 40 miliardi di dollari (36 miliardi di euro). “È il più grande ordine mai fatto da una società irlandese per prodotti fabbricati negli Stati Uniti” sottolinea l’azienda guidata da Michael O’Leary in una nota.

Un rapporto, quello tra le due società, non sempre roseo: in passato, infatti, non sono mancate polemiche e scontri aperti per qualche divergenza (soprattutto per la consegna in ritardo di alcuni aeromobili).

Si tratta, in generale, di una delle più grosse commesse per il gigante Usa produttore di velivoli, che lo aiuterà non poco nella competizione con l’europeo Airbus; essa nasce da previsioni di mercato a dir poco incoraggianti: il vettore irlandese calcola un aumento dell’80% del traffico passeggeri annuo da qui al 2034 (stiamo parlando di 300 milioni di viaggiatori). Una domanda che fa il paio con l’intenzione di Ryanair di assumere fino a 10mila persone in più tra assistenti di volo, ingegneri e piloti.

Il contratto dovrà essere soggetto all'approvazione degli azionisti, durante l'assemblea generale annuale di settembre, a causa delle dimensioni economiche dell'operazione e della portata dell'investimento. La firma dell’ordine è avvenuta nella sede della Boeing ad Arlington, in Virginia, dai due rispettivi amministratori delegati: O'Leary per il vettore, Dave Calhoun per il gigante aerospaziale americano. Questi ha reso omaggio a Ryanair per essere stato il primo partner commerciale ad aver dato fiducia alla Boeing dopo lo stop imposto a tutte le flotte mondiali dei 737 Max nel dicembre 2019 (in seguito ai due tragici incidenti del Lion Air 610 del 28 ottobre 2018 e quello Ethiopian Airlines 302 del 10 marzo 2019, analizzati nel documentario Downfall – Il caso Boeing).

Il nuovo aeromobile 737 Max-10 – aggiornato dopo l’interdizione al volo e il blocco della produzione, vincolate all’aggiornamento dei sistemi operativi e all’opportuno addestramento dei piloti – dispone di 228 posti, circa il 20% in più rispetto all'attuale configurazione di questo modello; è l'evoluzione di un jet concepito per voli a corto e medio raggio, già in uso in larghissima parte dall'azienda low-cost. La consegna dei jet è prevista tra il 2027 e il 2033. L'annuncio è stato salutato intanto sui mercati con un balzo del 3,5% del titolo Boeing in Borsa, e con un aumento iniziale dell'1,6% delle azioni Ryanair.