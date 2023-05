La furia del ciclone Mocha si abbatte sulla Birmania: almeno 41 i morti accertati

Il più potente ciclone degli ultimi 15 anni, con venti oltre i 200 km/h, ha colpito ieri le coste del Bangladesh e del Myanmar, intensificandosi quando ha raggiunto lo Stato birmano del Rakhine occidentale, per diventare l'equivalente di una tempesta di categoria cinque . Il ciclone ha attraversato il Sud-Est del Bangladesh e il Myanmar, soprattutto l'Ovest e il Sud, negli stati di Rakhine e Ayeyarwady, ha provocato circa 700 feriti delle circa 20.000 persone che si erano rifugiate in edifici più robusti sugli altopiani della cittadina di Sittwe come monasteri, pagode e scuole, secondo un leader della Rakhine Youths Philanthropic Association di Sittwe che ha chiesto di non essere nominato per paura di rappresaglie da parte delle autorità del paese gestito dai militari.

Alla fine il ciclone Mocha non si è abbattuto sul vasto campo profughi di Cox's Bazar, in Bangladesh, come si temeva in precedenza, ma ha comunque fatto a pezzi centinaia di rifugi di fortuna. L'ufficio del dipartimento meteorologico del Bangladesh ha dichiarato che la velocità massima del vento entro 75 km dal centro del ciclone è stata di circa 195 km/h, con raffiche di 215 km/h. In preparazione all'arrivo della tempesta, gli aeroporti vicini sono stati chiusi, ai pescatori è stato ordinato di sospendere il lavoro e 1.500 rifugi sono stati allestiti mentre le persone provenienti da aree vulnerabili sono state trasferite in luoghi più sicuri. Kamrul Hasan, responsabile delle emergenze e disastri in Bangladesh, ha dichiarato che il ciclone non ha causato "grandi danni", ma frane e inondazioni stanno ancora colpendo il Paese. Finora non sono state segnalate vittime in Bangladesh.