Hollywood, lo sciopero della penna. Fermi gli autori, a rischio serie tv, film e show

Gli sceneggiatori di serie tv e cinema americani sono scesi in piazza a New York e Los Angeles.

Sono le prime manifestazioni dopo l'annuncio dello sciopero degli 11mila addetti ai lavori in tutto il Paese, seguito al fallimento delle trattative con gli Studios e le case di produzione.

Il sindacato accusa le grandi major e piattaforme di aver esasperato il lavoro “free lance” senza garantire il salario e la copertura minima di tutela per gli sceneggiatori: "Dal loro rifiuto di garantire qualsiasi livello di occupazione settimanale, alla creazione di una 'tariffa giornaliera', al loro ostruzionismo sul lavoro gratuito per gli sceneggiatori, le grandi aziende hanno sbattuto la porta in faccia alla forza lavoro”.

"Ogni cosa nasce con una parola sulla pagina", è uno degli slogan che hanno scandito i manifestanti, il cui sindacato, Writers Guild of America, chiede un aumento degli stipendi, garanzie minime di impiego stabile e una quota maggiore dei profitti delle opere in streaming.

Al contrario, l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), che rappresenta gli Studios tra cui Disney e Netflix, dice di dover tagliare i costi a causa di contingenze economiche sfavorevoli.

Lo sciopero significa che dovrebbero fermarsi immediatamente gli show di tarda serata, come quello seguitissimo di Jimmy Fallon, mentre le serie televisive e i film in programma per la fine di quest'anno - e non solo - potrebbero subire forti ritardi.

I conduttori Stephen Colbert e Jimmy Fallon appoggiano gli autori: "Non potrei fare lo show senza di loro e sostengo tutto il mio staff", ha dichiarato Fallon a Variety.