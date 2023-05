L’inquinamento danneggia anche la fertilità, sia maschile che femminile. Sempre più studi confermano questa correlazione, indagando ad esempio gli effetti ambientali sull’attività ovarica e sull’ampiezza della finestra riproduttiva nelle donne ma anche sulla qualità dello sperma maschile e più in generale i legami con l’infertilità, le malformazioni dei feti, e con patologie dell’apparato riproduttivo e tumori.

Le 8 raccomandazioni della Società europea di riproduzione umana ed embriologia

La Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre) condivide le preoccupazioni sull’impatto dei fattori ambientali sulla salute riproduttiva e sul calo del tasso di fertilità degli ultimi anni. Per questo, in occasione di un incontro di due giorni a Bruxelles che ha visto riuniti esperti di vari settori, ha formulato otto raccomandazioni su inquinamento e fertilità.

1) Un’urgente azione politica e legislativa in risposta al collegamento ormai assodato tra fattori ambientali e calo del tasso di fertilità.

2) Aggiornamento dei regolamenti Reach e Clp nella direzione di minimizzare l’esposizione al rischio chimico per lavoratori e consumatori, in favore anche dell’ambiente.

3) Strategie di prevenzione rivolte a donne e uomini.

4) Corretta informazione sui potenziali rischi di esposizione dovuta allo svolgimento di alcuni lavori.

5) Lo sviluppo di una piattaforma digitale per raccogliere dati in modo da monitorare l’esposizione ambientale e i suoi effetti sulla salute riproduttiva e generale.

6) Procedere con forza verso la decarbonizzazione per prevenire i danni riproduttivi e creare un pianeta più sano.

7) Aumentare la consapevolezza della popolazione sui rischi dell’esposizione ambientale per la salute riproduttiva attraverso campagne di salute pubblica ed educative.

8) Adattare i test delle aziende farmaceutiche e industriali, attualmente focalizzati sulla gravidanza, a valutare anche gli effetti sulla fertilità e sui gameti, diventando lo standard nei test prima dell’immissione del prodotto nel mercato europeo.

I fattori ambientali in causa

Tra i fattori ambientali da correggere, ci sono in prima linea gli interferenti endocrini: un gruppo di sostanze chimiche che può alterare il funzionamento degli ormoni con effetti negativi per la salute dell’adulto e del feto. Possono provocare infertilità nella vita adulta, ma anche essere la causa di alcune patologie andrologiche e ginecologiche e di alcuni tumori. Secondo alcune stime, potrebbero essere responsabili per almeno il 20% dell’incidenza di malattie come l’endometriosi, l’infertilità maschile e il criptorchidismo. L’elenco comprende pesticidi, antiparassitari, diossine, additivi e preservanti di prodotti industriali e di consumo, alcuni metalli pesanti, polifenoli (alcuni noti come fitoestrogeni) nonché alcuni farmaci. Queste sostanze si diffondono nell’ambiente attraverso l’inquinamento atmosferico e quello delle acque e del suolo, ma si trovano anche nell’urina e negli alimenti: molte sono presenti in oggetti di plastica e metallo di uso quotidiano, oltre che nei cosmetici e nei prodotti per l’igiene personale.

Anche l’esposizione prolungata alle sostanze tossiche e alle radiazioni può influire negativamente sulla fertilità. Un rischio che riguarda alcune tipologie di lavoratori, dagli agricoltori ai lavoratori nel settore edile, dal personale militare a quello medico-infermieristico fino a chi lavora nell’ industria chimica, petrolchimica o mineraria.

Ci sono inoltre prove scientifiche sul fatto che le particelle inquinanti di fuliggine possono attraversare la placenta e arrivare al feto, che le donne che vivono vicino alle autostrade trafficate hanno una maggiore infertilità e che molti prodotti farmaceutici potenzialmente rischiosi per la fertilità non sono regolamentati da questo punto di vista.