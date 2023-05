Save The Children: una migrante su tre subisce violenze e abusi sessuali

Una giovane migrante su tre intervistate in nord Africa ha subito o assistito ad abusi sessuali o altre forme di violenza di genere mentre fuggiva dal proprio paese verso l'Italia o la Spagna. La denuncia dallo studio "Girls on the move in north Africa" di Save The Children in collaborazione con il centro Samuel Hall.

Le ragazze intervistate dalla ong hanno tra i 9 e i 24 anni, vengono principalmente dall'Africa Sub-Sahariana e hanno viaggiato attraverso Libia, Tunisia e Marocco per arrivare in Europa. Una su cinque scappava da violenze familiari, mentre una su sette fuggiva da matrimoni forzati.

"Le mie sorelle sono scappate di casa e ancora oggi non abbiamo notizie di loro. Quando mio padre l'ha scoperto, mi ha bruciato i piedi per impedirmi di uscire", ha raccontato Rainatou, 20 anni, che oggi vive in Spagna e che nel proprio paese era vittima del padre, che la picchiava e tentava di darla in sposa a un uomo anziano con tre mogli. Marie, 14 anni, ha invece intrapreso il viaggio dal Camerun con la madre.

"Sono venute delle persone a prenderci per portarci in un posto con donne e bambini - ha raccontato - siamo rimasti alcuni giorni senza uscire da lì, senza mangiare nè bere. In questo luogo violentavano le persone e anche i bambini. Stavano per violentare anche me, ma mia madre è riuscita a salvarmi".