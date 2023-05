Sbarcati a Brindisi i 26 soccorsi dalla Geo Barents. In 47 in difficoltà segnalati da Alarm Phone

Si è concluso lo sbarco a Brindisi delle 26 persone soccorse il 16 maggio scorso dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere mentre si trovavano su un'imbarcazione in difficoltà in acque internazionali a largo della Libia. Tra loro c'erano otto bambini e una donna. A quanto si apprende le loro condizioni di salute sono buone.

“Ci lanciavano cibo”, il racconto della traversata di tre ventenni

Tra le 26 persone soccorse in mare dalla nave Geo Barents giunta questa mattina al porto di Brindisi ci sono anche Omar, Ali e Fikru, tre ventenni che hanno raccontato al team di Medici senza frontiere la loro detenzione in Libia: "Non c'erano finestre, il nostro respiro creava vapore che ci gocciolava addosso. Era pieno di batteri e germi. Era così buio. Non sapevamo se fosse mattina o notte. L'unica luce che vedevamo - hanno riferito - era quando aprivano la porta per gettarci il cibo dentro, ma poi la richiudevano. Il momento più bello è stato quando hanno aperto quella porta e finalmente abbiamo potuto sentire un odore diverso da quello di marcio del posto in cui eravamo".

Ali ricorda la traversata in mare: "Eravamo sulla barca da cinque ore quando si è rotto il motore. I bambini piangevano, eravamo molto preoccupati per la famiglia che era con noi. Speravamo che qualcuno ci aiutasse. Quando abbiamo chiamato Alarm Phone ci hanno detto che presto avremmo avuto assistenza. Quando abbiamo visto la Geo Barents arrivare, abbiamo temuto che fosse la Guardia Costiera libica perché non riuscivamo a distinguerla in lontananza. Ma abbiamo sperato che chiunque fosse ci salvasse. Avevamo perso la speranza finché non abbiamo visto le barche veloci avvicinarsi. Era impossibile che la Guardia Costiera libica avesse quelle imbarcazioni. Quando abbiamo visto Medici Senza Frontiere, ci siamo sentiti di nuovo vivi".

Fikru ora spera che la sua vita sia migliore. "Mio padre è molto malato - afferma - e non può lavorare. Voglio essere in grado di garantire a lui e a mio fratello minore una vita dignitosa".

Barca con 47 in difficoltà partiti da Bengasi

Un'imbarcazione con 47 persone a bordo è in difficoltà al largo della Libia. Secondo quanto riferito da Alarm Phone, sono partiti da Bengasi e adesso hanno problemi al motore. Nell'area è atteso un forte maltempo. L'imbarcazione "quasi affonda", hanno detto i naufraghi questa mattina alla Ong. "Sono nel panico - spiega Alarm Phone - ci hanno detto che le onde sono alte".

Louise Michel arriva a Trapani con 71 migranti a bordo

La nave Louise Michel, con 71 migranti a bordo soccorsi nei giorni scorsi, è giunta ieri sera nel porto di Trapani, dove i naufraghi sono stati fatti sbarcare. Lo riferisce la Ong.

In 87 sbarcati a Crotone, soprattutto iraniani e afghani

Secondo sbarco di migranti in ventiquattro ore al porto di Crotone, dove all'alba sono approdate 87 persone soccorse nella notte dalle unità della guardia costiera di Crotone. Una motovedetta ha intercettato il veliero sul quale viaggiavano e l'ha scortato fino al porto calabrese. Buone le condizioni di salute dei profughi provenienti in gran parte da Iran e Afghanistan.

Ad assisterli al porto c'erano i sanitari dell'Asp di Crotone e i volontari della Croce Rossa Italiana. Anche questa imbarcazione, secondo le testimonianze raccolte dalla polizia, è partita dalle coste della Turchia cinque giorni fa, approfittando delle buone condizioni del mare.

Ieri mattina erano arrivate a bordo di un pattugliatore della Guardia nazionale portoghese 138 persone tra le quali 34 minori. Inoltre, nella tarda serata di ieri erano stati trasferiti a Crotone, per emergenza sanitaria, 8 migranti che si trovavano sulla nave Diciotti della guardia costiera che stava facendo rotta verso Reggio Calabria con oltre 700 persone bordo.

Si svuota l’hotstop di Lampedusa: 57 trasferiti, restano 6 ospiti

Si svuota l'hotspot di Lampedusa. Su disposizione della Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, infatti, oggi hanno lasciato l'isola 57 migranti ospiti della struttura di contrada Imbriacola. Sono stati imbarcati sulla nave di linea Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle. Nel centro, la cui gestione dal primo giugno passerà alla Croce Rossa Italiana, restano sei ospiti.

"Il nostro impegno sarà quello di garantire ai migranti un'accoglienza degna dal punto di vista umano innanzitutto. Cercheremo di fare in modo che l'hotspot diventi il baluardo dell'umanità", ha detto il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, in occasione della presentazione del protocollo d'intesa che porterà la Croce Rossa alla gestione della struttura. Intanto, le cattive condizioni meteo hanno concesso una tregua sul fronte degli sbarchi alla più grande delle Pelagie, dove da giorni non si registrano nuovi approdi.