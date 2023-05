Schlein: "Grande ottimismo per il secondo turno. Costruire un'alternativa solida alla destra"

La segretaria del PD Elly Schlein in conferenza stampa esprime soddisfazione per l' esito del primo turno delle elezioni amministrative : "guardiamo con grande ottimismo al secondo turno". I dem considerando un successo le vittorie al primo turno a Brescia e Teramo: “due città rilevanti”. A Brescia alleati con i moderati e a Teramo anche con il M5s. "Il Pd è in ottima salute", ha assicurato la leader. "In questa tornata ci rialziamo con slancio, avanziamo, ci sono i migliori presupposti per vincere nelle città. La destra frena". Poi l'appello: "Ci rivolgiamo a forze alternative a centro destra".

"Metteremo lo stesso impegno in tutti i comuni al ballottaggio. Per noi sono tutti importanti, ci metteremo tutti noi stessi. Ho portato nella campagna elettorale dove sono andata gli stessi contenuti. Su quei contenuti si possono portare forze alternative alla destra, il Pd porterà il suo contributo sui temi".

"Per noi l'astensionismo è comunque una ferita. C'è stata una diminuzione meno importante ma dobbiamo riportare le persone alle urne, persone che fanno parte in larga misura delle fasce più in difficoltà'", aggiunge Schlein.

Ci saranno iniziative elettorali con Giuseppe Conte per i ballottaggi? Chiedono i giornalisti al Nazareno. "Non abbiamo ancora fatto l'agenda delle prossime due settimane. Noi vogliamo allargare e rendere più espansive le nostre candidature. C'è la nostra piena disponibilità a incrociarci anche con i leader delle altre forze. Noi ci siamo".

Il responsabile Enti Locali del Pd, Davide Baruffi, al Nazareno ha detto: "Effetto Schlein? Non so se ci sia stato, sicuramente non c'è stato l'effetto Meloni''.