Un 22enne palestinese è rimasto ucciso, ferito da colpi "al petto", negli scontri con l'esercito israeliano durante un'operazione nel campo profughi di Askar, a est di Nablus in Cisgiordania. Lo riporta il ministero della sanità locale riferito dalla Wafa che ha identificato l'ucciso in Saleh Muhammad Saleh Sabra. Secondo la stessa fonte anche un altro palestinese sarebbe rimasto ferito. Non ci sono conferme da parte delle forze armate israeliane.