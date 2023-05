Scontri in India tra gruppi etnici: almeno 55 i morti e centinaia i feriti

Sono almeno 55 i morti a causa delle violenze scoppiate tra i membri dei gruppi etnici indiani Kuki e Meitei nello stato indiano del Manipur e si contano anche 260 feriti ricoverati e 23mila sfollati, scrive Cnn.

I due gruppi etnici si sono scontrati nelle strade di Imphal nell'est dell'India e altrove dall'inizio della settimana scorsa. È in corso un blackout della rete internet per cinque giorni e le autorità hanno dispiegato l'esercito.

Gli scontri sono iniziati dopo che migliaia di persone hanno preso parte a una manifestazione organizzata dalla All Tribal Students Union del Manipur, contro la potenziale inclusione del gruppo etnico Meitei nelle "Scheduled Tribe": questo inserimento comporterebbe l'accesso per la comunità Meitei, che costituisce circa il 50% della popolazione dello stato, nella lista delle tribù programmate dando accesso a benefici come salute, istruzione e posti di lavoro governativi. Le altre tribù temono che questa inclusione comporti perdita di posti di lavoro e altri benefici per gli appartenenti ai loro gruppi etnici.

Secondo funzionari dell'ospedale e dell'esercito indiano, a causa della violenza etnica ci sarebbero anche 23mila civili sfollati, fuggiti dai combattimenti.

"La maggior parte dei pazienti arriva con gravi ferite da proiettile o è stata colpita alla testa con bastoni", ha detto alla CNN il dottor Mang Hatzow del Churachandpur District Hospital di Manipur. Video e foto trasmessi dalla televisione locale hanno mostrato veicoli ed edifici incendiati. Le truppe dell'esercito indiano sono state dispiegate nelle strade ed è in vigore un blackout di Internet mobile di cinque giorni.