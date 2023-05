Scuola, Valditara: "Help desk per gli istituti scolastici". Bernini: "Ripartita la dad"

Sono 105 i plessi scolastici interessati dagli effetti dell’alluvione, 150mila gli studenti coinvolti. Il decreto legge con le misure per l'emergenza dopo le alluvioni in Emilia Romagna e Marche, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, prevede diverse azioni per fronteggiare l’emergenza: esami di maturità ad hoc, 20 milioni di euro per garantire la continuità didattica, fondi per l'acquisto dei pc ai ragazzi che ne siano sprovvisti, previsione del ripristino della dad, didattica a distanza, lezioni ed esami da remoto anche per gli universitari, 3 milioni e mezzo per interventi di ripristino degli atenei danneggiati.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara: "Occorre garantire la continuità didattica e il ripristino delle attività. Attivato un help desk dedicato agli istituti scolastici delle aree interessate dall’alluvione". Il Consiglio dei ministri di ieri ha accolto la proposta del ministro di inserire misure per supportare le istituzioni scolastiche colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. “Come avevamo promesso, abbiamo ottenuto uno stanziamento per affrontare le prime urgenze del sistema scolastico. È stato istituito un fondo per interventi diretti di 20 milioni di euro", ha dichiarato il ministro Valditara. Le risorse sono finalizzate a supportare le scuole nell’acquisizione di beni per assicurare la regolare conclusione dell'anno scolastico. Saranno introdotte norme per la semplificazione come previsto per gli interventi di somma urgenza.

Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Malgrado l'alluvione "le lauree non si fermano", ha dichiarato il ministro intervenendo a Zapping su Radio1. "Abbiamo cercato prima di tutto di mettere sia l'università che i conservatori che le accademie in condizioni di continuare a lavorare - ha spiegato - anche se gli studenti magari per problemi di infrastrutture non riescono ad arrivare fisicamente ai luoghi della didattica. Quindi è ripartita la didattica a distanza, di nuovo esami a distanza. Tutto quello che è stato messo in campo per l'emergenza Covid, stiamo cercando di imparare dall’esperienza, che ha dimostrato di funzionare”. “Le lauree non possono essere rimandate e potranno essere fatte a distanza" ma, ha aggiunto, abbiamo messo in campo anche ammortizzatori sociali, prevendendo due fondi di solidarietà uno per l'università e uno per l'alta formazione. Abbiamo già ricevuto degli appelli giustamente dall'accademia dei conservatori proprio perché se si prevedono dei collegamenti si devono prevedere anche gli strumenti per collegarsi. Fra l'altro sono a disposizione fondi del ministero per acquistare tablet da dare in comodato d'uso agli studenti".