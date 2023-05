Scuola, uno studente su quattro prende lezioni private. 400 euro la spesa media per famiglia

Circa un quarto degli alunni di scuole medie e superiori si rivolge agli insegnanti privati per un supporto nello studio, a prescindere dal proprio rendimento scolastico. Un aiuto che, per il singolo anno scolastico, pesa in media sulle famiglie intorno ai quattrocento euro. E’ questa la fotografia scattata dall’“Osservatorio ripetizioni private” di Ripetizioni.it, la piattaforma italiana di riferimento per le lezioni private online e in presenza.

Il costo medio delle lezioni private

La forte richiesta di lezioni private si traduce in un notevole esborso a carico delle famiglie. La spesa in ripetizioni si dovrebbe aggirare attorno ai 400 euro a persona.

Ovviamente, questo è un dato medio che dipende dall’entità delle lacune da colmare. Quando le lacune sono profonde le ripetizioni si prendono tutto l’anno scolastico. Il che comporta un esborso paragonabile a un mese di uno stipendio medio/basso: 1 su 10 arriva a spendere oltre 1.000 euro all’anno, con punte che sconfinano, in rari (ma non troppo) casi, la soglia psicologica dei 2.000 euro.

Ad incidere sull’ammontare della voce di bilancio “ripetizioni” però, è anche un altro parametro: il costo delle singole lezioni. Anche qui, dipende molto dalla materia e dal livello scolastico richiesto: una lezione per un alunno delle medie quasi sempre costa meno di una per un collega delle superiori. Ma, volendo generalizzare, un’ora di ripetizioni per le scuole medie e superiori, in Italia, mediamente oggi supera tranquillamente i 17 euro.

Le materie più richieste

Le materie più prenotate sono quelle che nel listino delle ripetizioni sono tra le più care in assoluto. Al primo posto c’è la matematica: ben 6 studenti su 10 hanno avuto bisogno di un mano in questa materia.

A seguire, sebbene molto staccate, troviamo le scienze: ha usufruito di un supporto per chimica, fisica, biologia oltre 1 alunno su 4. Al terzo posto, distanziate di pochi punti percentuali si piazzano le materie classiche - latino e greco - per le quali ha richiesto aiuto il 24% del campione: un dato da non sottovalutare, visto che si tratta di una platea più piccola, composta solo da studenti dei licei. Tra le discipline più impattanti, anche le lingue straniere: oltre un quinto (21%) ha avuto bisogno di ripetizioni in inglese, francese, spagnolo, ecc.

Il ruolo della pandemia

Ma come spiegare questo massiccio ricorso alle ripetizioni private? Di sicuro la pandemia ha giocato un ruolo fondamentale. Infatti, come osserva Marco Sbardella, founder e Head of Marketing & Business Development di Skuola.net, “solo una minima parte degli studenti delle scuole secondarie che oggi devono ricorrere alle ripetizioni private, circa il 20%, sta recuperando lacune che si sono venute a produrre prima dello scoppio della pandemia”.

La situazione nelle varie città italiane

Non stupisce che il capoluogo lombardo sia quello che si contraddistingue per i prezzi orari più alti per le lezioni private. A Milano le famiglie sono infatti costrette a sborsare in media quasi diciotto euro, più precisamente 17,88 euro. Ma circa 1 studente su 5 in genere non se la cava con meno di 25 euro. Contribuendo a far schizzare alle stelle il costo complessivo medio: 510,50 euro, unico caso in Italia in cui si sfonda quota cinquecento euro.

Segue la Capitale in cui il costo medio per un’ora di ripetizioni che arriva a 17,57 euro. Ma, anche qui, è molto frequente che si superi la soglia dei 25 euro: ciò accade, in media, per il 14% degli studenti. Il che si traduce in una spesa complessiva che, però, non sfora di troppo quella generale: nel corso di quest’anno scolastico, ci si attesta a 403,50 euro di media. Tendenze simili a quelle riscontrate in contesti come Torino e Firenze.

A Napoli il mercato delle ripetizioni sembra seguire regole tutte sue. Con costi notevolmente più bassi che nel resto d’Italia. Qui il prezzo medio per un’ora di lezione si attesta sui 12,60 euro con l’ammontare complessivo medio del monte ripetizioni, che per quest’anno scolastico è stato di soli 305,65 euro (quasi cento euro in meno rispetto al totale medio nazionale). In entrambi i casi, si tratta del picco inferiore mai registrato.

Anche a Palermo il prezzo medio orario delle ripetizioni è decisamente basso. Anzi, è il più basso registrato: 12,30 euro (cinque euro sotto il dato generale). Ma come succede in altre zone – ad esempio Bari - ciò non si traduce in un risparmio effettivo quando si va a calcolare il totale delle ripetizioni prese dallo studente medio in quest’anno scolastico: qui siamo in linea con quanto si spende nel resto d’Italia: 398,24 euro (a fronte di un dato nazionale di 401 euro).