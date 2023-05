Gli Usa a rischio default: i due punti che frenano i negoziati per alzare il tetto del debito

Il tetto del debito è uno strumento di controllo delle finanze pubbliche americane creato nel 1917 . Prima di allora ogni emissione di debito doveva essere autorizzata dal Congresso. Per far fronte alle spese legate all'entrata in guerra nel primo conflitto mondiale , il governo americano aveva però bisogno di maggiore flessibilità , pertanto l'iter legislativo fu modificato per poter ricorrere al debito più facilmente, ma entro limiti comunque prestabiliti . Da allora il tetto al debito fissato per legge è lo strumento principale con cui il Congresso può controllare la spesa pubblica del governo . Ma che cosa intende e come funziona il tetto al debito pubblico negli Stati Uniti?

Il segretario al Tesoro, Janet Yellen , spinge per l'accordo segnalando che gli Stati Uniti potrebbero non riuscire più a onorar ei loro obblighi dall'1 giugno , dato che nelle case del Tesoro sono rimasti solo 57 miliardi di dollari.

Alzare il tetto del debito non significa autorizzare nuove spese, ma permette agli Stati Uniti di spendere il denaro già stanziato in programmi che sono stati autorizzati dal Congresso. Quando è stato raggiunto il tetto? La data è il 19 gennaio di quest'anno. Quello è stato il giorno in cui il dipartimento del Tesoro ha registrato che i pagamenti eccedevano le entrate. Tra le misure d'emergenza assunte ci sono stati ritardi nei pagamenti, ma questo espediente sarà possibile, come ha sottolineato il segretario al Tesoro Janet Yellen, fino all'1 giugno. Dopo, il governo non avrà più soldi in cassa se il tetto del deficit non verrà alzato o congelato.

Il limite al debito è un tetto alla spesa di denaro che gli Stati Uniti non possono superare. Per poter coprire il deficit del budget a disposizione, il governo deve prendere soldi in prestito per poter pagare i suoi conti. Quando spende più di quanto ricava dalle tasse e da altre entrate , deve procedere a prendere un prestito.

Dobbiamo fare qualcosa questa settimana per evitare il default. Ma Joe Biden deve accettare una condizione base: non possiamo spendere altro denaro il prossimo anno. Dobbiamo spenderne meno dell'anno precedente

Cosa succede se non verrà alzato il tetto?

Se il governo finirà senza soldi in casa, non potrà contrarre nuovi debiti. Questo significa che non avrà abbastanza soldi per pagare i conti con i fornitori, i dipendenti federali, ma anche gli interessi maturati dai possessori di titoli, le paghe per i militari e le pensioni. In realtà nessuno sa bene che cosa possa succedere, ma gli economisti ritengono che lo scenario economico sarebbe devastante e potrebbe avere effetti sull'occupazione, con otto milioni di posti a rischio, e sui mercati mondiali.

I fondi per il Covid.

È uno dei temi in discussione tra Casa Bianca e Repubblicani e uno dei pochi superabili. Il dipartimento del Tesoro ha attualmente miliardi di dollari in fondi destinati all'emergenza Covid e che non sono stati spesi. Con l'emergenza sanitaria ufficialmente chiusa, i Repubblicani hanno chiesto che quei fondi vengano rimessi nei fondi federali. Biden in passato si era espresso a favore, anche perché il ritiro di quei soldi non dovrebbe colpire qualcuno, non essendo stati già stanziati.