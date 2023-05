Se escluso dalla Champions il Barcellona valuta di giocare fuori dall' Europa

Il Barcellona resta ottimista sul caso Negreira, l'incontro fra Laporta e Ceferin è andato bene ma meglio avere un piano B. Secondo il programma "Onze" di Tv Catalunya, il club blaugrana in caso di esclusione dalla Champions, starebbe valutando la possibilità di giocare fuori dall'Europa . Le possibilità da valutare sono diverse, dalle amichevoli alla partecipazione su invito a una competizione ufficiale, magari in Asia. Ma non solo: se arrivassero sanzioni dalla Liga, il club vaglierebbe anche l'ipotesi di giocare in un altro campionato europeo.