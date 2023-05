Secondo match point scudetto per il Napoli. Se la Lazio non vince, partenopei campioni

Il weekend scorso era tutto pronto per la vittoria dello scudetto del Napoli di Luciano Spalletti. Poi il pareggio della Salernitana con Dia ha rovinato solo momentaneamente i sogni di gloria. Festa solo rinviata, gli azzurri vinceranno comunque lo scudetto.

Gli occhi dei tifosi partenopei sono puntati sulla sfida dell'Olimpico tra Lazio e Sassuolo in programma alle 21, infatti la certezza aritmetica può arrivare già oggi, in caso di mancata vittoria della Lazio, o al massimo domani alla Dacia Arena di Udine, dove la squadra di Mister Spalletti cerca il punto che manca per coronare il sogno scudetto 33 anni dopo.

La squadra di Spalletti sarà spettatrice molto interessata davanti alla tv, tutti i giocatori sintonizzati su Lazio-Sassuolo in campo oggi, tutti i tifosi napoletani a tifare Sassuolo, tutto potrebbe dipendere da questo risultato. Lo scudetto del Napoli potrebbe passare per l'albergo: dalla delusione della partita contro la Salernitana alla gioia estrema, tutto stando ben comodi sul divano. La Lazio sconfitta nelle ultime due partite cerca la ripartenza per il rush finale Champions. In caso di vittoria della Lazio, il Napoli dovrà fare almeno un punto in trasferta a Udine per laurearsi campione d'Italia con cinque giornate di anticipo. Manca solo un punto.