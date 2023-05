Seduta negativa, niente di fatto sul debito Usa

Apertura negativa per Wall Street: lo stallo sull'aumento del tetto al debito americano prosegue, l'incontro tra il presidente Biden e l'opposizione repubblicana non ha dato nessun frutto. I mercati restano col fiato sospeso: c'è tempo fino al 1 giugno per evitare il default americano. Il Dow Jones perde lo 0,38% e il Nasdaq lo 0,25%.

In Europa un'altra seduta all'insegna della debolezza. Non aiutano gli indici Pmi che fotografano il settore manifatturiero nell'Eurozona (in calo). Milano cede lo 0,60%, Francoforte lo 0,38%, ma la peggiore è Parigi in calo dell'1,23%. Londra invece è piatta.

Sul mercato monetario spicca la debolezza dell'euro, che si scambia a 1,0780 contro il dollaro.

Ad Amsterdam intanto il gas naturale vale 29,3 euro per megawatt/ora: prosegue dunque il trend in calo.

A proposito di gas: il colosso russo dell'energia, Gazprom, ha riportato per il 2022 un utile netto in calo del 41,4% rispetto a un anno fa (a 14,2 miliardi di euro), effetto delle sanzioni imposte dall'Occidente per l'invasione russa dell'Ucraina e del conseguente calo delle forniture.