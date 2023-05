I 75 anni della prima seduta del Senato. Celebrazioni e Gianni Morandi testimonial di eccezione

Una data storica che oggi viene ricordata dalle più alte cariche dello Stato con una serie di iniziative, in un'aula addobbata con il Tricolore, per riprodurre esattamente l'allestimento della prima seduta.

Senato in festa, oggi, con la celebrazione dei 75 anni dalla prima seduta dell'assemblea di Palazzo Madama eletta direttamente dal popolo nel 1948. “E' una ricorrenza di popolo -spiega il presidente Ignazio La Russa che ha accolto, al suo arrivo, il Capo dello Stato Mattarella. ”Questa celebrazione l'ho voluta, l'ho sentita necessaria. In mezzo alla gente celebriamo i valori del Senato e della Costituzione".

Morandi accende l'Aula del Senato

Morandi non nasconde l'emozione di esibirsi in una sede così importante: "Ho cantato in tanti posti nella mia vita, un po' da tutte le parti. Ma qui è la prima volta e un po' di emozione c'è. Volevo dirvi che quando è nato il Senato, l'8 maggio del 1948, io c'ero già, avevo già tre anni", le sue parole. Il cantante poi ha eseguito 'Un mondo d'amore',

'Apri tutte le porte' e 'Fatti mandare dalla mamma' e i parlamentari presenti si sono lasciati andare in un battere di mani. A stringergli le mani, tra gli altri, iministri Matteo Piantedosi, Antonio Tajani ed Eugenia Roccella, poi Matteo Renzi, Gianfranco Fini e Pierferdinando Casini.

Giorgia Meloni, seduta tra i banchi, ha cantato insieme a Gianni Morandi, nell'aula di palazzo Madama.

Anche il presidente della Knesset di Israele, Amir Ohana, è presente alla cerimonia per i 75 anni del Senato. Quest'anno cade anche il 75^ anniversario della nascita dello Stato di Israele. "Ho chiesto al mio amico Amir Ohana - ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa - di volerci onorare della sua presenza: grazie per essere qui e grazie per festeggiare con noi i 75 anni di Italia e di Israele". Ohana è seduto in Aula accanto alla senatrice a vita Liliana Segre.

Dopo la cerimonia ci sarà un concerto con Gianni Morandi, in diretta tv su Rai2.