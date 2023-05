Senato: via libera al decreto "Ponte sullo Stretto di Messina". 103 i voti a favore

Via libera del Senato al decreto Ponte, il dl n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A favore del testo, approvato già alla Camera lo scorso 13 maggio, sono stati 103 senatori, contrari 49, tre gli astenuti. Il via libera è arrivato tra gli applausi della maggioranza, con i leghisti che hanno abbracciato il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, presente in Aula, visibilmente soddisfatto. Nel suo intervento il leader della Lega ha ribadito che per il ponte l'apertura del cantiere avverrà "l'anno prossimo". Salvini ha poi escluso rischi di infiltrazioni mafiose ("io mi fido della magistratura"), aggiungendo che il "Comitato tecnico-scientifico sarà composto dai più grandi esperti internazionali".

"È una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni. Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani". Ha detto il vicepremier. "Parlare di giornata storica, attesa da più di 50 anni è assolutamente adatto. Darà più di 100mila posti di lavoro veri, farà risparmiare ai siciliani 6 miliardi all'anno. È un'opera green, con oltre 100 tonnellate in meno di Co2 e mare più pulito, che si inserisce in un contesto di 28 miliardi di investimenti per la Calabria e altrettanti in Sicilia. Mi rende orgoglioso essere stato umile operaio di quest'opera", ha aggiunto.