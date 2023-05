Serbia sotto shock, il nuovo killer nascosto a casa dei nonni. Vucic: "Disarmiamo il paese"

La polizia ha arrestato anche il nonno e lo zio di Uros B., presso i quali il 21enne autore della nuova strage della notte scorsa si era nascosto. Nella loro abitazione, in località Vinjista, presso Kragujevac (150 km a sud di Belgrado), la polizia ha trovato bombe, un fucile automatico e munizioni. La stessa casa in cui poche ore prima era stato rintracciato e arrestato il giovane pluriomicida, che nella tarda serata di ieri, sparando all'impazzata da un'auto guidata da un complice, ha ucciso otto persone in alcuni villaggi intorno a Mladenovac, cittadina a una sessantina di km a sud della capitale. Tra le vittime della seconda strage del villaggio di Malo Orasje, secondo alcune testimonianze, vi sarebbero un agente di polizia e sua sorella. Il killer, dopo il massacro, ha bloccato un tassista a Mladenovac e sotto la minaccia di una pistola gli ha intimato di condurlo a Vinjista.

Per Vucic "si tratta di un attacco criminale di massa, di un attacco al nostro paese". Il capo dell'agenzia di intelligence Bia, Aleksandar Vulin ha parlato "atti di terrorismo", mentre la polizia usa gli elicotteri per pattugliamenti sul territorio. Per il piano che comincia con l'assunzione nelle forze di polizia a presidio delle scuole, ha stanziato 25 milioni di euro. "Vogliamo elevare del 99% la sicurezza e ridurre dell'80% gli episodi di violenza. A Belgrado vi sono 331 scuole, e in esse vi saranno 331 poliziotti". Poi verifiche periodiche, esami medici e test psichiatrici e antidroga, misure con le quali "prevediamo che non resteranno più di 30 mila-40 mila armi in giro. Raddoppieremo le pene, e poi vedremo chi acquisterà ancora armi", ha affermato il presidente promettendo pugno duro perfino per i cacciatori.

Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha promesso un giro di vite sulle armi illegali nel Paese lanciando un piano di disarmo su larga scala per eliminare migliaia di armi dal paese. "Faremo un disarmo quasi completo della Serbia", ha detto durante una conferenza stampa. Il piano mira a "disarmare" anche la popolazione già in possesso di armi con controlli a tappeto su quelle registrate fino ad arrivare ai poligoni di tiro , molto popolari in Serbia.

Da una ricerca pubblicata negli ultimi giorni è emerso che la Serbia è al terzo posto al mondo, dopo Usa e Montenegro , per incidenza di armi su cento abitanti: 39 su cento civili sono armati, più di 760.000 armi su circa 6,8 milioni di abitanti. Tassi molto elevati in fatto di possesso di armi si registrano anche negli altri paesi della ex Jugoslavia - Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord - evidente risultato dalla gran quantità di armi e munizioni rimaste in circolazione nella regione dopo i conflitti armati degli anni novanta .

Il ministro della salute Danica Grujicic ha visitato i feriti in ospedale, constatando che 7 su un totale di 13 versano in gravi condizioni. Il ragazzo della scuola di Belgrado non ancora 14enne, per legge non perseguibile penalmente, si trova in osservazione in un centro di cure neuropsichiatriche. Entrambi i suoi genitori sono stati arrestati, e il padre, un noto medico della capitale, verrà ascoltato dai giudici.

Da oggi e fino a domenica è stato proclamato il lutto nazionale. Le bandiere in tutto il paese sono a mezz'asta, la gran parte degli eventi pubblici sono stati annullati, e migliaia di persone continuano a recarsi in pellegrinaggio alla scuola Vladislav Ribnikar, nel centro della capitale, per deporre fiori e accendere candele in ricordo delle giovani vittime.