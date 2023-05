Serie A, ultima giornata il 4 giugno. Le sfide salvezza in contemporanea

La Lega Serie A ha ufficializzato il programma completo della 38esima ed ultima giornata di campionato. Quasi tutte le “lotte” decise, la contemporaneità è stata garantita per le partite che potrebbero avere conflitto di interessi, come quelle di Verona e Spezia, che stabiliranno l'ultima retrocessa. In ambito Champions League dipende tutto dalla Roma , che in caso di vittoria dell'Europa League potrebbe sbloccare il quinto slot di qualificazione. Il Napoli affronterà la Sampdoria alle 18.30, subito dopo la consegna della coppa alla squadra vincitrice del campionato.