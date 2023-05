Siccità, cento milioni per gli interventi più urgenti in cinque regioni

Si è riunita oggi a Palazzo Chigi la neo-istituita Cabina di regia per la crisi idrica, presieduta da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro delle Infrastrutture. Tra i partecipanti altri due ministri, Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Roberto Calderoli (Affari regionali), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessandro Morelli e Nicola Dell'Acqua, nominato ieri Commissario straordinario nazionale per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.

È stata avviata una ricognizione delle richieste provenienti dai territori e finanziati con 102 milioni di euro i primi interventi in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Lazio e parallelamente un'altra ricognizione per individuare nei ministeri interessati le risorse disponibili.

I membri della cabina di regia hanno poi deciso di assegnare priorità ai progetti di dissalatori di acqua marina, come strumento di transizione per affrontare l'emergenza, prendendo a modello l'impianto di Genova il cui progetto è stato presentato nei mesi scorsi dal sindaco Marco Bucci, e che prevede di unire l’acqua proveniente dai depuratori a un’eguale quantità di acqua marina, per poi trasportare nel Nord Italia l’acqua desalinizzata, utilizzando una tubatura già esistente e inutilizzata al porto Petroli del capoluogo ligure. Durante l’incontro, è stata decisa infine la costituzione di tavoli tecnici interministeriali dedicati alle diverse tematiche inerenti la crisi idrica, che avranno il compito di supportare il lavoro della Cabina di regia.

“Questa cabina di regia, in sinergia con il lavoro che porterà avanti il commissario, è frutto della netta volontà del governo di dare risposte concrete ai territori, e in fretta”, ha spiegato la viceministra all'Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava, "abbiamo inserito nel decreto Siccità i provvedimenti più urgenti, anche in termini di semplificazione. Step immediatamente successivo sarà quello di allineare una serie di interventi ed opere infrastrutturali che occorrono al paese".