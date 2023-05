Sicurezza, botta e risposta polemico tra Sala e Fontana. Mercoledì Piantedosi a Milano

“Non ho mai nascosto nulla sotto al tappeto, non credo che Fontana si riferisse a me”, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. Si è alimentata così oggi la polemica sulla sicurezza nel capoluogo lombardo, con la tensione più alta dopo lo stupro denunciato ieri da una ragazza, una violenza che si sarebbe consumata all'interno di una discoteca di via Padova .

“La mia campagna elettorale è stata impostata anche sull’assunzione di nuovi vigili urbani, cosa che stiamo facendo” ha ribadito oggi Sala. “Non ho invece capito se dal governo stanno arrivando più persone – ha continuato – Aspettiamo mercoledì il ministro Piantedosi. Quello che ho chiesto è una equivalenza tra lo sforzo economico che stiamo facendo noi e un uguale ammontare di agenti di polizia e carabinieri. E non mi pare che stia succedendo”, ha concluso.

Il ministro Matteo Piantedosi, sarà infatti a Milano per una riunione del Comitato ordine pubblico e sicurezza. Il presidente della Regione Attilio Fontana ha innescato la reazione di Sala sostenendo che da anni si dice che parlare di emergenza sicurezza sia fare speculazione politica: “smettiamo di dire che tutto va bene”, ha detto. “Purtroppo hanno cercato di nascondere lo sporco sotto al tappeto e ora salta fuori. Se se ne fossero accorti prima, non saremmo arrivati a questo livello – ha aggiunto – Ora è chiaro che bisogna intervenire e in maniera rigorosa perché la situazione è preoccupante. Al ministro chiederemo la possibilità di aumentare il numero dei rappresentanti delle forze dell’ordine – ha concluso – e io insisterò perché si ricominci a usare l’Esercito".