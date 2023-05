Sicurezza, Eurispes: il 61% degli italiani è al sicuro nella propria città. Più paura dei reati

Un'indagine per sondare in modo approfondito il livello di sicurezza percepito dai cittadini, sia in riferimento alla propria persona sia all'ambiente circostante. E' quella condotta dall'Eurispes e dalla Direzione centrale della polizia criminale, con l'ausilio del Servizio di analisi criminale, che svela quanto ci sentiamo sicuri, cosa temiamo di più e come siamo pronti a difenderci. Secondo quanto emerge dall'indagine, il 61,5% dei cittadini italiani afferma di vivere in una città o località che giudica sicura. Una percentuale maggiore rispetto a quella rilevata dall'Eurispes nel 2019 quando a sentirsi sicuro nel proprio luogo di residenza era solo il 47,5%. La maggioranza dei cittadini afferma di sentirsi abbastanza o molto tranquilla a uscire sola di giorno nella zona di residenza, complessivamente nell'83,3% dei casi. Le cose cambiano se si tratta di uscire nelle ore serali, il tasso di risposta positiva diminuisce (67,6%). La casa è il luogo in cui una fetta più ampia del campione si sente al sicuro (81%).

Pixabay Furti

Dopo la pandemia c'è più paura di subire reati Secondo l'indagine, 'La criminalità: tra realtà e percezione' nata nel quadro del Protocollo d'intesa sottoscritto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale della Polizia Criminale e l'Eurispes, negli ultimi tre anni, e dunque dall'inizio della pandemia, la paura di subire reati è aumentata per il 24,8% del campione, mentre il 7,3% riferisce di avere meno paura rispetto al passato. Tra le strategie utilizzate per "mettersi in sicurezza", negli ultimi tre anni, il 22,5% degli intervistati ha installato un sistema di allarme, il 21,4% ha installato le grate alle finestre e il 20,7% ha messo la porta blindata. Fra i crimini che più preoccupano gli italiani sul piano della sicurezza, spicca il furto in abitazione (26,6%), segue con notevole distacco l'aggressione fisica (17,7%) e, successivamente, la paura di subire uno scippo/borseggio (11,1%). Al di là della percezione generale della diffusione dei crimini, i due reati rispetto ai quali si concentra la maggiore paura di esserne personalmente vittime sono il furto in abitazione (58,3%) e il furto di dati personali su Internet (55,1%)'. Al terzo posto si trova la truffa (46,2%), seguita da scippo/borseggio (45%), furto di auto/motorino/moto (42%), rapina (40%) e lesione (35,9%). Un intervistato su quattro (25,6%) teme di poter essere vittima di violenza sessuale, seguono i maltrattamenti contro familiari e conviventi (22,2%) e l'estorsione/usura (15,6%). I reati che vengono percepiti, nella maggior parte dei casi, più pericolosi che in passato sono: il furto di dati personali su Internet (56,2%), la truffa (53,5%), il furto in abitazione (53,1%) e lo scippo/borseggio (50,6%). Il disagio sociale viene indicato come prima motivazione alla base della diffusione dei fenomeni criminali (16,6%), seguito dalla difficile situazione economica (15,8%), dalle pene poco severe/scarcerazioni facili (11,9%), dalla mancanza di una cultura della legalità (11,5%) e dal potere delle organizzazioni criminali (11,2%). Il 9% del campione denuncia un'insufficiente presenza delle Istituzioni dello Stato, l'8,4% indica come causa scatenante la mancanza di lavoro, il 5,7% la sostanziale impunità legata alla lentezza dei processi, il 5,3% le poche risorse a disposizione delle Forze dell'ordine e l'eccessiva presenza di immigrati (4,7%).



Foto archivio La Presse Polizia